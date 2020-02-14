Минфин связал цены на нефть с покупкой контрольного пакета акций Сбербанка

Для покупки контрольного пакета акций Минфин перечислит в Фонд национального благосостояния нефтегазовые сверхдоходы прошлого года быстрее обычного, передает цитату Антона Силуанова Интерфакс.

Если цены на нефть не продолжат падение, вся сделка будет закрыта до конца текущего года.

Сроки реализации пакета ЦБ и определение количества лотов акций для продажи будут зависеть от наполнения ФНБ (инвестировать по закону можно только ликвидные средства ФНБ сверх планки в 7% ВВП).

Как сообщил Силуанов журналистам в четверг по итогам рассмотрения на заседании правительства законопроекта о продаже акций Сбербанка, на первую часть сделки правительство направит около 1,2 трлн рублей.

"Планируем, что как только будет принят закон соответствующий Думой, сразу его реализуем", - сказал Силуанов.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, будет ли это весной, и не исключил, что первая часть сделки может произойти уже в марте.