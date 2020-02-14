Количество сделок с новостройками в Иркутской области увеличилось на 22% по итогам 2019 года - Росреестр

В 2019 году Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало на 22% больше сделок с новостройками. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала начальник отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука.

«Впервые за последние пять лет в регионе зафиксирован рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В 2019 году ведомство зарегистрировало 10 364 ДДУ (в 2018 году – 8 462 ДДУ), в том числе 450 договоров, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу», - заявила Екатерина Щука.