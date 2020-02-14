Как россияне строят крепкие отношения

Согласно исследованию ВЦИОМ, россияне встречают своих партнеров в компании друзей, на работе или на учебе. Отношения между влюбленными длятся на протяжении всей жизни — в среднем 60-летние провели со своим партнером 39 лет.

Искать вторую половину лучше в кругу общих друзей, считает каждый второй россиянин (48%). Также познакомиться со своим будущим партнером можно на работе или на учебе (30%), в клубе по интересам или на секции (15%), а самые смелые считают, что завести знакомство со своей второй половиной можно на улице (15%).

Три четверти россиян уже встретили свою вторую половину (только 25% сообщили об обратном). Знакомство происходило чаще всего в компании общих друзей (27%), а также на работе или на учебе (24%). Абсолютное большинство россиян со своим партнером вместе больше года (94%), в среднем — 21 год. Данное значение увеличивается соответственно повышению возраста респондентов. Так, россияне от 60 лет и старше в среднем провели со своей второй половиной 39 лет.

Мужчин в женщинах больше всего привлекают красота (29%) и ум, образованность (22%). Также в представительницах прекрасного пола мужчинам нравятся искренность (14%), доброта (11%), хозяйственность (9%). Женщинам же импонируют честные (22%), надежные (19%), ответственные (16%) и порядочные (16%) мужчины. Их скорее привлечет также добрый (14%), интеллектуальный (12%) и верный (10%) мужчина.