Жители Иркутска серьезно настроены на романтику

Иркутяне активно готовятся ко Дню всех влюбленных – интерес к подаркам для своих вторых половинок оказался более чем в 4,5 раза выше, чем месяцем ранее.

Это выяснили эксперты Авито, проанализировав спрос и предложение на тематические товары в феврале 2020 года. Город оказался одним из самых романтичных среди крупнейших городов страны. В среднем по городу подарок на 14 февраля обойдется примерно в 1 200 рублей.

В целом по стране самым популярным подарком в этом году оказались мягкие игрушки. За ними следуют традиционные презенты – букеты цветов и набор «шоколад и шампанское».

В преддверии Дня всех влюбленных россияне стали активно интересоваться подарками. Анализ поисковых запросов показал, что подарки, в которых упоминается «14 февраля» в 12 раз популярнее презентов, которые искали пользователи в январе 2020 года.

В первых числах февраля наибольший интерес россияне проявляли к игрушкам, средняя цена которых составила почти 1 500 рублей за товар. Цветы оказались на втором месте по популярности со средним ценником 2 300 рублей за букет. Замыкает тройку лидеров набор «шоколад и шампанское», который в среднем стоит чуть более 1 000 рублей. Дороже всего из топ-10 самых популярных тематических подарков ко Дню всех влюбленных обойдутся ювелирные украшения – их средняя цена составляет 10 800 рублей.

Иркутск оказался на втором месте рейтинга крупнейших городов, где был зафиксирован высокий спрос на подарки перед 14 февраля – интерес среди жителей города вырос в 4,6 раза по сравнению с январем. Предложение за этот период также увеличилось – в 2 раза, это самый большой рост среди 23 рассматриваемых крупнейших городов страны. В среднем по городу романтический подарок стоит около 1 200 рублей.

В целом по стране спрос на подарки вырос почти в 3 раза по сравнению с январем. Наибольший интерес к подаркам ко Дню всех влюбленных проявляют жители Ульяновска, где в начале февраля спрос вырос почти в 6 раз. На втором месте по спросу оказался Иркутск, на третьем месте – Ижевск (спрос вырос более чем в 4 раза). Наименьший интерес к подаркам на 14 февраля отмечен в Саратове (+62%) и в Барнауле (+71%).

Предложение в целом по стране также увеличилось, в полтора раза по сравнению с январем 2020 года. Второе место после Иркутска разделили Челябинск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, где рост предложения составил 81%. В Москве по сравнению с 22 рассматриваемыми крупнейшими городами предложение выросло меньше всего – на 30% по сравнению с январем 2020 года.

При этом дороже всего романтический подарок обойдется именно столичным жителям – в Москве его средняя цена в преддверии 14 февраля составила 3 400 рублей, что на 35% больше, чем в среднем по стране. Доступнее всего подарок стоит в Ульяновске (около 1 000 рублей). Средний ценник по стране перед 14 февраля – чуть более 2 500 рублей.