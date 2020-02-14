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На выходных в Иркутской области потеплеет до +3 градусов

14 февраля 2020

В Иркутске в субботу 15 февраля прогнозируют погоду с переменной облачностью. Осадков не ожидается. Подует юго-восточный  ветер  2-7 м/с, температура ночью  -18,-20°, днём  -5,-7°. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

В регионе преимущественно без осадков, ночью в северных, днём в западных и северных районах местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, в северных районах при облачной погоде до  -13°, днём -5,-10°, в пониженных формах рельефа  -15,-20°, в западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья  при  малооблачной погоде -2,+3°.

16 февраляв Иркутской области прогнозируют местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -16,-21°, при прояснении -26,-31°,  днём -5,-10°, при облачной погоде -15,-20°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде -3,+2°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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