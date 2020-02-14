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В Иркутске завершился первый этап восстановления памятника Александру III

14 февраля 2020

В Иркутске завершили первый этап ремонта памятника Александру III. Весной после наступления тепла восстановят поврежденный участок постамента, столбики ограждения. Об этом сообщили в мэрии. Напомним, первоначальный вид ограждения воссоздали заключённые ИК-19 ГУФСИН России по региону.

Все работы выполняются за счет средств виновника ДТП, в результате которого был поврежден памятник. Ремонт ограждения и его установка проведены под контролем соответствующих организаций и служб.

Напомним, памятник Александру III был поврежден 2 ноября 2019 года в результате ДТП. Автомобиль снес часть ограждения, повредил плитку и постамент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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