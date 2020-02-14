Производители электроники просят у Минпромторга льгот на госзакупки

Поводом для обращения, в частности, стала отмененная ФАС закупка компьютеров для РЖД, сообщает РБК.

Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная Минпромторгом и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.

Это следует из письма консорциума. Приводя в пример эти тендеры, производители попросили изменить законодательство в сфере госзакупок отечественного «железа» для «защиты внутреннего рынка и важнейших интересов безопасности», а также «повышения защищенности особо значимых объектов критической информационной инфраструктуры» страны.

Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. РБК направил запрос представителю Минпромторга.



