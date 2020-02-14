Новости

Cadillac планирует перевести большую часть новых моделей на электричество

14 февраля 2020

, на новой модульной «тележке» GM собирается построить порядка десяти различных моделей. Преимущественно все они выйдут под маркой Cadillac. Это будут кроссоверы всевозможных размеров, пикап, коммерческий фургон LCV, беспилотник SAV, вероятно, речь идет о Cruise Origin, модель с «низкой» крышей (хэтчбек или вседорожник) и «экспрессивное» купе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
Дмитрий Брейтенбихер, ВТБ: Во что инвестируют состоятельные клиенты
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании