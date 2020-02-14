Cadillac планирует перевести большую часть новых моделей на электричество

Уточняется, что большинство новых моделей автоконцерна будут электрическими, сообщает «АВТОСТАТ».

Как пишет портал Motor.ru, на новой модульной «тележке» GM собирается построить порядка десяти различных моделей. Преимущественно все они выйдут под маркой Cadillac. Это будут кроссоверы всевозможных размеров, пикап, коммерческий фургон LCV, беспилотник SAV, вероятно, речь идет о Cruise Origin, модель с «низкой» крышей (хэтчбек или вседорожник) и «экспрессивное» купе.

Архитектура предложит максимальную гибкость и более продвинутую батарею большей емкости, химический состав которой разработан совместно с LG Chem.

На электромобилях появится цифровая платформа (Digital Vehicle Platform), позволяющая вывести на новый уровень системы безопасности и криптозащиты. Благодаря скоростной связи между отдельными модулями бортовые системы смогут обрабатывать до 4,5 терабайт данных в час; также будет реализована функция обновлений «по воздуху».