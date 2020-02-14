Масштабный ледовый городок создадут к празднику Olkhon Ice Fest

Праздник культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest состоится с 16 по 24 февраля в акватории Малого моря в районе поселка Хужир Ольхонского района. Мероприятие включено в календарь XVII Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020». Об этом сообщают в регправительстве.



Для проведения фестиваля будет построен ледовый городок со сценой, организована работа кафе, оборудованы фото зоны и участниками международного конкурса сделаны ледовые скульптуры. Композиции изо льда создадут восемь команд. Как рассказали организаторы, это будет первый масштабный городок на Малом море.



В рамках фестиваля с 22 по 24 февраля состоятся тематические выступления творческих коллективов, спортивные состязания, различные конкурсы и мастер-классы, а также дегустация блюд русской и бурятской кухни.