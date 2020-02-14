ВТБ Лизинг увеличил портфель льготного лизинга на 25%

ВТБ Лизинг по итогам 2019 года на четверть увеличил портфель сделок, реализованных с применением механизма государственного субсидирования. Общая стоимость переданной в лизинг техники по программе достигла 8,5 млрд руб. Количество переданных транспортных средств составило порядка 4 тысяч. 84% сделок пришлось на субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Большинство сделок (54%) пришлось на грузовые и коммерческие транспортные средства в рамках подпрограммы «Свое дело» со скидкой на авансовый платеж до 12,5% от стоимости автомобиля. На втором месте по популярности оказалась программа «Свое дело», распространяющаяся на автобусы (30%). Также пользовались спросом «Стандартная программа» - 8% от портфеля, по ней приобреталась грузовая техника, и «Стандартная программа Автобус» - 3%. По ним клиенты получили скидку до 10% от стоимости автомобиля. По программе «Тягач» со скидкой до 12,5% от стоимости автомобиля было оформлено 4% сделок от общего объема льготного лизинга.

Самыми популярными моделями, которые приобретали по госсубсидированию, стали Lada Largus из категории легковых автомобилей и Ford Transit – из коммерческой техники.

Впервые в 2019 году по программе были реализованы сделки на ульяновские автобусы марки Simaz, автобусы Lotos, произведенные в Набережных Челнах, а также коммерческие автомобили Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen Space Tourer, произведенные на заводе PSA в Калужской области.

В прошедшем году существенно расширилась география применения программ поддержки в регионах России. Основная доля всех продаж (более 70%) пришлась на субъекты РФ, отличные от столичных агломераций (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть). Особой популярностью льготный лизинг пользовался в Ростовской, Тюменской, Нижегородской, Томской областях и Краснодарском крае.

Как рассказывает Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг, льготы, которые предоставляет государство на приобретение автобусов и грузового транспорта являются эффективной мерой поддержки как рынка лизинга, так и российской экономики в целом. Эти суммы стимулируют продажи транспортных средств и обновление устаревшего парка техники.

Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить нашим клиентам наиболее актуальные и выгодные механизмы и способы по решению их задач в области технической модернизации», - прокомментировал Евгений Татаринов.