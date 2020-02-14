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Россияне перестали экономить

14 февраля 2020

Количество жителей России без сбережений сократилась до исторического минимума, сообщает Forbes.

Доля россиян, не имеющих сбережений, достигла исторического минимума – 36%. Об этом свидетельствуют данные составляемого Сбербанком «индекса Иванова».

По данным банка, в 4 квартале 2019 года не имели сбережений 36% россиян. За год до этого, в четвертом квартале 2018 года, показатель был на уровне 41%, говорится в сообщении банка (само исследование банк не обнародует).

Вместе с тем вырос индекс готовности представителей среднего класса к сравнительно дорогим покупкам – он достиг минус 38%, прибавив два процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. 

В целом россияне все меньше стремятся экономить, пишет Сбербанк, однако конкретных цифр, свидетельствующих об этом, не приводит. В четвертом квартале одним из факторов, которые изучал Сбербанк, стали траты россиян на празднование Нового года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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