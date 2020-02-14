В 2020 году в Иркутской области планируется произвести миллион тонн зерна

Миллион тонн зерна планируется произвести в Иркутской области в 2020 году. Об этом сообщили в регправительстве.

–В этом году мы на 20 тысяч гектаров увеличиваем общую посевную площадь – она составит 728 тыс. га, в том числе посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами возрастёт на 13 тыс. га и составит 445,1 тыс. га, – отметил и. о. министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Иркутская область входит в пятерку лучших регионов России по объёмам введённых в сельскохозяйственный оборот залежных земель. За три года аграрии освоили 90,4 га неиспользуемой ранее пашни. В течение ближайших нескольких лет планируется ежегодно вводить в оборот не менее 20 тыс. га.

В Иркутской области 23,4 % посевной площади зерновых и зернобобовых культур засевается элитными и оригинальными семенами. Этот показатель также в числе лучших не только в Сибирском федеральном округе, но и в России. В регионе действуют 20 семеноводческих хозяйств, Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства производит оригинальные семена. Под урожай 2020 года планируется подготовить 20,8 тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых.

Перед аграриями Иркутской области стоит задача ежегодно увеличивать объём вносимых удобрений. Их использование способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур. В настоящее время в регионе продолжается заявочная кампания на приобретение минеральных удобрений, ведется работа по их завозу. Планируется в 2020 году внести на 20 % больше удобрений, чем в 2019 году.

С этого года серьёзное внимание, как на федеральном, так и на региональном уровнях, уделяется известкованию кислых почв. В первую очередь требуют известкования сильнокислые почвы, которых в Иркутской области 8,6 % от всей посевной площади. В 2020 году запланировано известкование 12,6 тыс. га. В Приангарье имеются два действующих карьера извести: Олхинский известковый завод и карьер Трудовое в Черемховском районе. В конце прошлого года они зарегистрировали производимые ими мелиоранты в государственном справочнике пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В рамках реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» предусматривается возмещение сельхозтоваропроизводителям до 90% затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне.

Активно идут работы по подготовке сельскохозяйственной техники: ремонтируется существующая, приобретается новая. Во время посевной кампании 2020 года на территории области будет задействовано 166 посевных комплексов, более трех тысяч тракторов и несколько тысяч единиц другой сельскохозяйственной техники.