Объем средств «Private Banking Открытие» в Иркутской области увеличился до 3,8 млрд рублей

Банк «Открытие» увеличил объем клиентского портфеля Private Banking в Иркутской области за 2019 год в 1,8 раза до 3,8 млрд рублей. На 2020 перед банком год стоит задача – вырасти в 1,5 раза. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

«Сейчас в Private Banking обслуживается 67 семей, 149 клиентов, – отмечает Владимир Чернышев. – Самый популярный продукт у вип-клиентов – структурные ноты и облигации, из них более 90% продаж приходится на структурные продукты с полной защитой капитала».

На 2020 год перед банком в Иркутске стоит амбициозная задача – вырасти в Private Banking в 1,5 раза. Владимир Чернышев уверен, что достижению этой цели будут способствовать новые продукты и услуги, которые сейчас активно разрабатываются для вип-клиентов банка.