Два варианта развития событий после продажи Сбербанка - аналитик ИАЦ «Альпари»

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», считает выход Банка России из капитала «Сбербанка» самой громкой сделкой года. При продаже своей доли в «Сбербанке» ЦБ выкупит акции у миноритариев, затем он готов провести повторное публичное размещение бумаг. Но регулятор сомневается, что инвесторы будут избавляться от акций «Сбербанка» из-за смены собственника. Эксперт «Альпари» видит два варианта развития событий после продажи:

– Акции «Сбербанка» – одни из самых ликвидных на рынке и имеют хорошие перспективы роста. Их в любой момент можно продать в рынок, при этом вряд ли Банк России предложит премию к биржевой цене. Конечно, если вдруг Банк России соберет большой пакет, он потом перепродаст его в рынок с хорошим профитом.

Как известно, Министерство финансов покупает акции «Сбербанка» у Банка России за счет долларовой части ФНБ, превышающей необходимый по закону минимум в 7% ВВП. Для чего Минфин эти доллары продаст за рубли, чтобы расплатиться с Банком России.

От продажи пакета акций у ЦБ образуется прибыль. Акции не переоценивались на балансе, так что профит равен сумме сделки то есть, 2,5 трлн руб. 75% суммы Банк России должен перечислить обратно в бюджет Минфину. Тот в свою очередь профинансирует дополнительные расходы, намеченные в новых мерах по социальной поддержке граждан.

Сделка крута. Круче этого только, наверное, IPO «Роснефти» 2006 года, когда правительство одним махом бесплатно получило контроль в «Газпроме» и легализовало дело «Юкоса», продав бумаги рядовым россиянам. Банк России будет продавать полученную от Минфина валюту на рынке. Но постепенно, от 3 до 7 лет. Речь идет о частичной стерилизации денежной массы. Забавно, что ЦБ РФ будет также покупать валюту в рамках бюджетного правила. По факту сторонники его отмены добились успеха.

Так или иначе, на валютном рынке появился новый фактор в пользу укрепления рубля. Пока по паре доллар/рубль мы ориентируемся на 60-62 руб. в течение первого полугодия 2020 года.

Какое теперь будущее у «Сбербанка»? С нашей точки зрения, есть два варианта.

Первый. Отставка Германа Грефа и участие «Сбербанка» в различных инвестиционных программах правительства, обеспечение дешевого кредита, в том числе, за счет снижения маржи и как следствие прибыли и дивидендов.

Второй вариант. Сохранение должности Германа Грефа и рыночная приватизация. Ведь инвестиционные фонды, как акционеры, лучше ЦБ - руководитель «Сбербанка» говорил об этом много раз.

Для вкладчиков Банк России – это лучший акционер для «Сбербанка». Что может быть лучше для коммерческого банка, чем печатный станок у материнской компании? К правительству у россиян доверия намного меньше. Многие еще помнят, как в 1992 году Егор Гайдар в один день обесценил вклады, запустив механизм гиперинфляции. С нашей точки зрения, в Конституции России надо закрепить государственные гарантии по частным вкладам в «Сбербанке России» за счет средств Министерства Финансов, международных резервов Банка России и его печатного станка.

Известно, что у «Сбербанка» есть привилегированные акции. От них в свое время избавились другие фишки, например, «Лукойл» или «Норильский никель». Давно пора конвертировать префы в обычку. Причем, естественно, без дисконта. Для сохранения контроля правительству надо будет просто провести небольшую дополнительную эмиссию акций «Сбербанка» в свою пользу.