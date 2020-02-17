Количество бронирований в ресторанах на 14 февраля выросло в 9 раз - Сбербанк

Аналитики Sberfood (входит в экосистему Сбербанка) изучили динамику бронирований столиков в преддверии 14 февраля 2020 года.

Количество бронирований столиков на двоих в День святого Валентина превышает среднегодовой показатель почти в 9 раз. Это рекордное число не оставляет шансов другим «пиковым» датам: на 31 декабря пары бронировали на 76% меньше столиков, чем на 14 февраля; а на 8 марта — на 13% меньше.

Москвичи бронировали за неделю рестораны со специальными акциями к празднику. В этом году было забронировано на 18% больше столиков в ресторанах, где есть специальные предложения для влюбленных.

Средний чек в ресторанах в День всех влюбленных вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Максимальный средний чек оказался в г. Репино Ленинградской области — 4773 рубля. Среди лидеров по средней стоимости ужина оказались Петропавловск — 3516 рублей, Хабаровск — 3208 рублей и Санкт-Петербург — 3160 рублей, а Москва оказалась на 14 месте в рейтинге, ужин 14 февраля в прошлом году обошелся москвичам в среднем 2027 рублей.