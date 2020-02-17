Сбербанк снял романтическую версию клипа NILETTO «Любимка»

В день всех влюбленных Сбербанк совместно с Visa запускают рекламную кампанию в поддержку «Молодежной карты». Ключевым героем кампании стал NILETTO — исполнитель, которого считают одним из главных российских музыкальных открытий 2019 года. Специально для проекта была написана новая аранжировка для хита «Любимка» и снята романтическая версия клипа.

По сюжету клипа герой «путешествует» по разным местам, которые особенно популярны и востребованы в преддверии праздников: магазины ювелирных украшений, бытовой техники, мягких игрушек, цветочная лавка. На каждом шагу ему помогает Молодежная карта Visa от Сбербанка. В финале сюжета, герой встречается со своей второй половинкой.

Одновременно с клипом кампания сопровождается челленджем #СберЛюбимка в TikTok от исполнителя NILETTO. Совместно со Сбербанком он предлагает пользователям социальной сети показать креативное вручение подарка в танце под романтическую версию своей песни «Любимка».

Банк также разработал новые открытки, поделиться которыми можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».