Четверых человек задержали в Приангарье по подозрению в контрабанде леса на 250 млн рублей

Сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте при взаимодействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области задержали организованную группу, состоящую из четырёх человек, по подозрению в контрабанде лесоматериалов на 250 миллионов рублей, сообщается на сайте Управления Росгвардии по региону.

«Предварительно установлено, что злоумышленники создали ряд фирм-однодневок, через которые незаконно приобретали древесину. В таможенные органы они представляли фиктивные документы о законности её происхождения, а затем вывозили с территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Правоохранители провели 18 обысков в местах проживания подозреваемых, а также на предприятиях и пунктах отгрузки, расположенных в Иркутске, Тулуне и Куйтуне.

Изъято более 64 тысяч кубометров готовой к отправке за границу древесины, специальная техника, автотранспорт, а также документация и деньги, в том числе в иностранной валюте.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.