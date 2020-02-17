Власти Иркутской области направят 81,8 млн рублей на расчистку русел рек

Власти Иркутской области выделили 81,8 миллиона рублей на проведение аварийно-спасательных работ в руслах рек Малая Осиновка, Большая Осиновка, Бабха, Харлахта, Солзан, сообщается на сайте регправительства.

На эти деньги проведут мероприятия по расчистке и удалению наносов, древесного и другого мусора в руслах рек, который мешает естественному течению воды и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка.

Общая протяженность участка, на котором необходимо произвести расчистку, составляет 23 километра.

Работы уже начались, завершить их планируется до конца февраля.