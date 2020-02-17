Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов, где чаще всего берут ипотеку

Специалисты онлайн сервиса заказа выписки из ЕГРН и проверки недвижимости составили рейтинг регионов, где россияне чаще всего брали ипотеку в январе 2020 года. Иркутская область с показателем 2,5% от общего количество взятых ипотечных кредитов вошла в ТОП-10 этого списка.

В лидерах по оформлению ипотеки на 2020 год – Москва, Санкт-Петербург и области: 29% и 11%.

На третьем месте расположился Татарстан – 6%. На четвёртом – Нижегородская область с показателем 3,3%. На пятом месте – Башкортостан с 3,1% ипотечников.

В лидерах по общему числу ипотечных кредитов Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Уральский и Сибирский Федеральные округа.

Для создания рейтинга была проанализирована база из 300 тысяч записей о наличии ипотеки среди каждого региона и выделены основные тенденции на рынке ипотечного кредитования.