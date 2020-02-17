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Строительная фирма из Приангарья отдала долг в 13 млн руб., чтобы избежать ареста транспорта

17 февраля 2020

Строительная компания из Иркутской области выплатила долг в 13 миллионов рублей, чтобы избежать ареста автотранспорта, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что фирма задолжала деньги другой строительной компании, и обязана была их вернуть по решению суда.

«В рамках возбуждённого исполнительного производства должник был ознакомлен с перечнем мер принудительного характера, которые могут быть применены в случае неисполнения судебного решения, в том числе арест автотранспорта», – отмечается в сообщении.

Чтобы не останавливать рабочий процесс, фирма вернула долг в полном объёме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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