Строительная фирма из Приангарья отдала долг в 13 млн руб., чтобы избежать ареста транспорта

Строительная компания из Иркутской области выплатила долг в 13 миллионов рублей, чтобы избежать ареста автотранспорта, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что фирма задолжала деньги другой строительной компании, и обязана была их вернуть по решению суда.

«В рамках возбуждённого исполнительного производства должник был ознакомлен с перечнем мер принудительного характера, которые могут быть применены в случае неисполнения судебного решения, в том числе арест автотранспорта», – отмечается в сообщении.

Чтобы не останавливать рабочий процесс, фирма вернула долг в полном объёме.