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Власти РФ передали полномочия по регулированию оборота недвижимости и земельных отношений Росреестру

17 февраля 2020

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельных отношений перешли от Минэкономразвития Росреестру, сообщает пресс-служба ведомства.

Курировать работу службы будет вице-премьер страны Виктория Абрамченко. Помимо Росреестра, в ведении Виктории Абрамченко находятся Минсельхоз России и Минприроды России.

Как сообщает Росреестр со ссылкой на Абрамченко, консолидация сил министерств и службы позволит оперативно решить наиболее острые вопросы и ликвидировать правовые пробелы в сфере регулирования основных земельных ресурсов страны – населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Нововведение позволит устранить ведомственную разобщенность в вопросах определения границ земель и установления их правового режима. Планируется систематизировать базы данных, чтобы учёт и сведения обо всех землях были включены в единый государственный информационный ресурс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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