Новый терминал в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ начнут строить в 2020 году

Строительство нового терминала в аэропорту Байкал в Улан-Удэ начнётся в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

Строительством займётся компания-инвестор «Новапорт» Романа Троценко.

«В апреле 2018 года состоялась церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала. Тогда сообщалось, что «Новапорт» планирует инвестировать в проект около 2 миллиардов рублей», – отмечает агентство.

В настоящее время идёт проектирование, во втором квартале инвестор намерен выйти с экспертизой проектных работ.

В 2020 году начнется стройка, в 2021 году работы планируется завершить.

По итогу площадь аэровокзального комплекса аэропорта планируют увеличить на 30% – с 5 тысяч квадратных метров до 6,5 тысячи квадратов.