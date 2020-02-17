Райффайзенбанк предоставит аккредитивы OK «РУСАЛ» для закупки и замены оборудования

Райффайзенбанк предоставит объединенной компании «РУСАЛ», одному из крупнейших в мире производителей алюминия, аккредитивы на сумму до 20 млн евро сроком до пяти лет.

Аккредитивы будут выданы для закупки и замены оборудования на десяти крупнейших предприятиях «РУСАЛа», в том числе «РУСАЛ Саяногорск».

«Наше многолетнее сотрудничество с „РУСАЛом“ переходит на новый этап. Компания уже много лет исповедует принципы экологичного, ресурсоэффективного производства и внедряет наиболее современные технологии в процессе модернизации оборудования. Аккредитивы — один из наиболее удобных инструментов для закупки оборудования в Европе, что позволит компании не только вывести производственные мощности на новый уровень, но и дальше поддерживать высокие стандарты по охране окружающей среды», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Саяногорский алюминиевый завод — крупнейший в России производитель алюминиевых сплавов, центр тестирования и внедрения инновационных технологий РУСАЛа. Его мощность — 542 000 тонн алюминия.