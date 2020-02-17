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Примсоцбанк рефинансирует инвесткредиты малого бизнеса под 8,5% годовых

17 февраля 2020

Примсоцбанк предлагает малому и среднему бизнесу рефинансировать действующие инвестиционные кредиты в рамках изменённой программы Минэкономразвития России под ставку 8,5% годовых.

— Если раньше программа позволяла привлекать кредитные средства для реализации новых проектов, сейчас у бизнеса появляется возможность снизить нагрузку по выплате уже имеющихся обязательств, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

В рамках программы Минэкономразвития РФ Примсоцбанк предлагает рефинансировать кредиты на сумму от 2 миллионов рублей до 0,5% от размера капитала банка. По состоянию на 01.02.2020 возможно взять кредит на сумму более 44 миллионов рублей. Срок кредита при этом может составлять от 3 до 60 месяцев, но не более срока действия изначального кредита.

Рефинансировать кредит может компания МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей бизнеса, например, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. Также на Дальнем Востоке на льготное финансирование могут претендовать торговые предприятия.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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