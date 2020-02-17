Глава Удмуртии и Председатель ПАО «Промсвязьбанк» подписали соглашение по программам льготной ипотеки для бюджетников

В рамках рабочей встречи Главы Удмуртии Александра Бречалова и Председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова заключено соглашение о сотрудничестве по льготному ипотечному кредитованию в регионе.

ПСБ совместно с Правительством республики планирует реализовывать федеральные программы по обеспечению жильем граждан региона, предоставляя кредиты работникам бюджетной сферы, имеющим право на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий.

Программа льготного кредитования рассчитана на сотрудников бюджетных организаций региона, которые являются зарплатными клиентами ПСБ. Оформить льготный кредит в ПСБ можно будет по программам на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости. В результате минимальная ставка составит 3,99% годовых в рублях по программе «Семейная ипотека», включая рефинансирование. По программам «Новостройка», «Вторичный рынок» и «Рефинансирование» ПСБ предоставит дисконт от 0,3% до 0,8% к базовым ставкам.

В качестве первоначального взноса можно будет использовать не только материнский капитал, но и субсидию регионального субъекта. При этом минимальная сумма собственных средств при получении кредита должна составлять не менее 5% от стоимости приобретаемой квартиры.

«ПСБ является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, и мы эффективно работаем в части социально-экономического развития, финансовой поддержки предприятий ОПК, которые действуют на территории Удмуртии, - сказал Петр Фрадков. - Подписанное сегодня соглашение крайне важно, так как направлено на улучшение жилищных условий многих семей в краткие сроки. Делать ипотеку доступнее для населения и повышать его финансовую грамотность является одной из приоритетных задач для банка».

«Напомню, доступное жилье – это приоритет, обозначенный Президентом России, - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. - В соответствии с майским указом Президента к 2024 году средняя ставка по ипотеке должна снизиться до 8%. Об этом же говорил и премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня мы видим значительный шаг в этом направлении. Запущен реально действующий механизм повышения качества жизни жителей Удмуртии».