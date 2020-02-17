Более 1 тысячи человек посетили спортивный праздник «Ангарск, на лыжи!»

Компания En+ Group в рамках проекта «На лыжи!» совместно с администрацией города Ангарска Иркутской области провели 16 февраля семейный спортивный праздник «Ангарск, на лыжи!» в парке 10-летия города. Гостями и участниками мероприятия стали более 1 тысячи человек, из них более 200 – дети.

Самому младшему участнику соревнований исполнилось 3 года, а самой взрослой стала Раиса Головкина, занявшая первое место в возрастной категории 1949 года рождения и старше. В этот день Раиса Михайловна отпраздновала и свое 80-летие.

Праздник состоялся в рамках проекта «На лыжи!». В воскресенье провели 20 заездов в разных возрастных категориях на дистанциях от 300 метров до 5 километров. Победители и призёры получили медали и памятные призы. В гонке участвовали профессионалы и любители.

Для всех гостей работала площадка с развлекательной программой, полевой кухней и горячим чаем.

Ангарск принимает участие в совместном проекте En+, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России «На лыжи!» с 2016 года. В 2018 году в рамках проекта компания модернизировала лыжно-биатлонный комплекс (ЛБК) «Ангарский». Расходы на обновление комплекса составили около 26,5 миллиона рублей. В соревнованиях в честь его открытия приняли участие около 400 человек.

Проект «На лыжи!» реализуется с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Основная цель проекта – популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни.

В рамках проекта ведётся обновление и строительство лыжной инфраструктуры, подготовка лыжных тренеров, поддержка юношеских команд, проводятся спортивные праздники и соревнования.

За время реализации проекта были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, тренировочные базы получили шесть современных ратраков отечественного производства, было закуплено и передано спортсменам более 1,1 тысячи единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах.

С 2019 года ежегодно проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года» на соискание стипендии в размере 90 тысяч рублей. Стипендиатами первого конкурса, итоги которого были подведены в октябре 2019 года, стали пять специалистов.

В 2016-2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 52 тысяч любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1,9 тысячи юных спортсменов.

В 2020 году в рамках проекта «На лыжи!» впервые проводились спортивные соревнования для учащихся школ в городах присутствия En+: Абакане, Иркутске, Сорске и Черемхово. Состязания проходили в формате эстафет в спортзалах школ, командам-победителям вручили комплекты лыж, остальные участники получили сувениры и сладкие подарки.