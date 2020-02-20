Владимир Чернышев о том, как удалось привлечь в банк «Открытие» крупный бизнес

Банк «Открытие» считает, что дешевые кредитные деньги наряду с реализацией нацпроектов могут дать импульс инвест активности в 2020 году. Но уже в 2019 он в разы перевыполнил планы по работе с крупным инвестиционным бизнесом. О том, как удалось развить это направление практически с нуля и что важно корпоративным клиентам банка, рассказал Владимир Чернышев, управляющий региональным офисом банка «Открытие» на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2019 года.

Перевыполнили планы в разы

Банк «Открытие» в Иркутской области в 2019 году увеличил выдачу кредитов крупному бизнесу в 17 раз – до 11,4 млрд рублей. По этим показателям банк перевыполнил планы в разы и занял первое место среди всех территориальных отделений банка.

– Направление КИБ (корпоративный инвестиционный бизнес) было запущено практически с нуля, в нем работали всего два человека. На сегодняшний день сформированы клиентский отдел, кредитный отдел, подразделение, которое помогает крупному инвест бизнесу в Бурятии и в Чите. По сути, нам удалось создать хаб (узел сети, – ред.). Москва была удивлена, что город – не миллионник сумел сделать это. Нам пришлось приложить много усилий и доказать, что Иркутск готов к этому.

Предлагаем индивидуальные решения бизнесу

Приоритетные отрасли, с которыми мы сейчас активно работаем – нефтегазовая, жилищное строительство, металлургия, нефтехимия, лесопереработка, энергетика, добывающая промышленность, фармацевтика. 2019 год оказался переломным для банка, рассказал Владимир Чернышев.

– В начале года крупные предприятия к нам присматривались, но потом критическая масса положительных новостей по банку сработала. На сегодняшний день мы с каждым из крупных предприятий региона имеем какое-либо соглашение: по кредитованию, по гарантиям, по размещению средств в депозитах. Мы подстраиваемся под каждого клиента в КИБе, потому что крупный инвестбизнес нельзя поставить на конвейер. Нельзя сказать, что если предложение подошло одному клиенту, то оно подойдет и другому клиенту, даже если он работает в той же отрасли.

Конструктор для крупного бизнеса

Результаты работы показали, что индивидуальный подход находит отклик у крупных клиентов.

– Продукты, которые мы предлагаем, нравятся нашим клиентам. То, что мы делаем для них, похоже на конструктор. Например, мы предлагаем кредитование от 7,5% годовых, гарантии – от 1% годовых. А если клиент обслуживается по нескольким продуктам, то у нас есть возможность делать ставки для него еще ниже – мы оцениваем доходность по всей продуктовой линейке, которой пользуется клиент, и можем с ним делиться этой доходностью, снижая ставку либо по гарантиям, либо по кредитным продуктам.

Клиенты чувствительны к сервису

Для крупного инвест бизнеса банк «Открытие» планирует развивать индивидуальные сервисы и дальше.

– Крупные клиенты очень чувствительны к сервису, поэтому мы планируем и в 2020 году придерживаться таргетированного подхода. Из того, что уже сделано и что очень нравится клиентам – присутствие в Иркутске валютных специалистов. Не каждый крупный банк может похвастаться тем, что валютное сопровождение осуществляется в нашем регионе – в основном такие специалисты работают в Новосибирске или Красноярске. Мы сумели организовать такой сервис, и теперь не нужно отправлять копии документов в другой город, звонить по телефону – чтобы получить консультацию, достаточно прийти в иркутский офис. Это очень нравится клиентам, особенно крупным.

Банк заслужил доверие

2020 год, по мнению Владимира Чернышева, будет годом конкуренции за клиентов. По его словам, в условиях снижающихся ставок, и, как следствие, снижающейся маржи, банки будут вынуждены предлагать все более привлекательные условия, а клиенты – выбирать, где им интереснее.

– Интересно, что некоторые наши крупные клиенты ведут очень серьезную аналитику по банкам, составляют свои рейтинги, на которые влияют федеральные рейтинги. Высокий рейтинг агентств, однако, не означает, что банк попадет в «первый эшелон» к клиенту – на это влияют и другие факторы. В зависимости от того, в какой эшелон попадает банк, клиент устанавливает свои лимиты на размещение средств. Банк «Открытие» сейчас находится в верхней категории, и это дорогого стоит, все-таки крупные клиенты всегда более консервативны, они не обделены вниманием других банков. Тем приятнее, когда нашими клиентами становятся очень крупные предприятия, не только местные, но и федеральные.

Общий кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутской области на 1 января 2020 года составил 17,5 млрд рублей. Объем выдач в рамках корпоративно-инвестиционного блока вырос в 17 раз – до 11,4 млрд рублей.

Объем средств клиентов корпоративно-инвестиционного блока и Private Banking на конец 2019 года составлял 12,4 млрд рублей, что в 50 раз выше данных по привлечению в 2018 году.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.