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Детский сад на 110 мест построят в предместье Радищева Иркутска

17 февраля 2020

Администрация Иркутска заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада на 110 мест в предместье Радищева, отмечается на сайте мэрии.

Земельный участок под новый социальный объект выделен вблизи жилых домов № 67/2, 67/4, 67/8 на улице Радищева.

В новом двухэтажном здании разместят группы для дневного пребывания детей, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет и прочее.

Объект будет доступен для маломобильных групп граждан, прилегающая территория благоустроенна и обустроена игровыми и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, теневыми навесами.

Проект сада будет готовиться год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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