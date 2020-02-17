Детский сад на 110 мест построят в предместье Радищева Иркутска

Администрация Иркутска заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада на 110 мест в предместье Радищева, отмечается на сайте мэрии.
Земельный участок под новый социальный объект выделен вблизи жилых домов № 67/2, 67/4, 67/8 на улице Радищева.
В новом двухэтажном здании разместят группы для дневного пребывания детей, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет и прочее.
Объект будет доступен для маломобильных групп граждан, прилегающая территория благоустроенна и обустроена игровыми и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, теневыми навесами.
Проект сада будет готовиться год.