#МусоруКрышка. «Слата» направит средства от переработки пластиковых крышек на посадку деревьев на Ольхоне и в Иркутске

В феврале 2019 год «Слата», поддержав экологическую инициативу Иркутского благотворительного фонда «Подари планете жизнь», запустила бессрочную акцию #МусоруКрышка. Тогда в супермаркете, расположенном в ТРЦ «Юбилейный» города Иркутска, установили первый контейнер. В него любой горожанин мог выбросить пластиковые крышки от самой разной продукции - от бутылок из-под сока, воды, кофе до тюбиков зубной пасты, шампуня, бытовой химии. Сегодня специальные урны установлены в 76 супермаркетах «Слата» в Иркутске, Ангарске и Шелехове.

- Акция полезная, добрая и, как уже показывает практика, очень нужная. За год жители Иркутской области собрали более тонны крышек, а именно 1383 кг, -рассказывает руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова. - Мы видим, что наши покупатели живо откликаются на акцию. Что особенно радует, в процесс сбора активно вовлекается молодежь и родители с детьми. Мы все чаще получаем положительные отзывы в социальных сетях. Словом, акция направлена на воспитание осознанного экологичного потребления. Мы намерены и далее масштабировать акцию в наших торговых сетях.

Урна, объем которой 70 литров, заполняется в среднем от трех недель до 1,5 месяца, в зависимости от района и активности жителей. Далее крышки вывозят и отправляют на переработку. Их переплавляют в гранулы, из которых потом изготавливают пластиковые изделия непищевого назначения - канистры, тазы, ведра, плечика для одежды и др. Так, из 1383 кг. при повторной переработке, можно получить более 3000 шт. ведер или 17 000 шт. плечиков для одежды. Организаторы отмечают, что со временем количество крышек становится больше, соответственно, и жителей, которые принимают участие в акции, тоже. Вырученные средства направляют на посадку деревьев. Выбрано две локации - на острове Ольхоне и в Иркутске. В мае 2019-го уже было высажено 18 деревьев на особо охраняемой территории «Синюшина гора» в рамках ежегодной городской акции «Посади дерево - подари планете жизнь» и 1000 деревьев на острове Ольхоне - на территории Прибайкальского национального парка в рамках Всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади дерево - сохрани Байкалу жизнь».

- В 2020 году сбор крышек приурочен к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в мае будут высажены Аллеи Победы. Мы надеемся, что жители области нам помогут в этом. Главная цель проекта - изменить отношение людей к тому, что они выбрасывают, и учит бережному отношению к окружающей среде, - заключает Наталья Еремеева, директор БФ «Подари планете жизнь». - Ведь даже те самые пластиковые крышки - это взятый у планеты ресурс, который не бесконечен и вопрос в том, как мы этим ресурсом распоряжаемся, недальновидно выбрасываем или бережно сохраняем для будущего поколения.