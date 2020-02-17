Многофункциональный медцентр для детей построят в Иркутской области к 2024 году

Власти Иркутской области включили в стратегию социально-экономического развития региона многофункциональный медицинский центр для детей, его планируют построить к 2024 году, сообщает пресс-служба регправительства.

Такое решение принял исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев по итогам посещения Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы.

Предполагается, что объект совместит в себе несколько направлений: поликлиническое, лечебное, реабилитационное. Кроме того, есть предложение на его базе развивать научные направления, а также обучать студентов-медиков.

Кобзев дал поручение в течение месяца провести совещание с участием всех заинтересованных сторон и выработать концепцию строительства. Центр планируется возвести на территории Чертугеевского полуострова.