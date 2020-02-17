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Пункт выдачи детских молочных продуктов открыли в иркутском Жилкино

17 февраля 2020

Пункт реализации детских молочных продуктов от иркутского комбината питания открыли 15 февраля в посёлке Жилкино на улице Воровского в районе здания №3 в нестационарном торговом объекте., сообщает пресс-служба мэрии.

Там будут выдаваться некоторые виды молочных продуктов детям в возрасте от 6 месяцев до 2 лет бесплатно.

Пункт будет работать без выходных.

Ранее жители посёлка пользовалась услугами пунктов выдачи, которые расположены в соседних районах.

Сейчас в Иркутске работает 33 пункта выдачи детской молочной кухни, в том числе в удалённых районах. Дополнительную меру социальной поддержки получают 1,5 тысячи детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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