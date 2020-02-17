Кобзев: «Посыл о спасении и сохранении Байкала всем миром неубедителен»

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе оперативного совещания 17 января высказал свою позицию относительно поправок в Конституцию РФ, которые касаются инициативы по созданию специальных федеральных территорий. Туда предлагают включить Байкал.

«Сегодня активно обсуждаются поправки в Конституцию. Серьёзные опасения вызывает предложение об отнесении к специальным федеральным территориям озера Байкал. Считаю, что абсолютно некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование. Голоса наших жителей, непосредственно заинтересованных территорий, в нём просто «утонут». Предложения президента по поправкам в Конституцию направлены на развитие государственности. А те инициативы, которые мы слышим сейчас, нарушают этот принцип. Вопрос о территориальной целостности регионов должен решаться исключительно в самих регионах», – рассказал Игорь Кобзев.

Также он отметил, что как большинство жителей Приангарья, считает Байкал неотъемлемой частью прилегающих территорий. По мнению Кобзева, посыл о «спасении и сохранении озера всем миром» неубедителен.

«Более 20 лет Байкал входит в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также существует Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Данные меры являются необходимыми и достаточными. Тем более что сегодня идёт актуализация основных положений данного закона», – сказал и. о. губернатора.

Справка: С предложением внести в основной закон понятие «федеральных территорий», требующих особого управления из федерального центра выступил спикер Тульской областной думы Сергей Харитонов. В ответ на это предложение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что если соответствующие поправки о создании федеральных территорий будут внесены в Конституцию России, то в список таких территорий необходимо включить озеро Байкал.