Вице-премьер Марат Хуснуллин приедет через неделю с проверкой в Иркутскую область

Зампред правительства России Марат Хуснуллин посетит Иркутскую область с проверкой. Он прибудет в регион на этой неделе, чтобы лично посмотреть, как идут восстановительные работы в территориях, пострадавших от наводнения летом 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Я сейчас планирую свои поездки по регионам. Могу сказать, например, что в Иркутской области, несмотря на то, что такая проблема с паводками произошла, они оперативно начинают прямо «закручивать» все вопросы, у них начинает активно идти и работа, и стройка. Хотя, наверное, пока недостаточными темпами, поэтому я буквально через неделю поеду в Иркутскую область посмотреть лично, как там проходит работа, – заявил Марат Хуснуллин.

В новом составе правительства Марат Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.