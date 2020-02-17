Инфляция в Иркутской области в январе составила 0,2%

Инфляция на товары и услуги по Иркутской области в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составила 0,2%, сообщает пресс-служба Иркутскстата.

На продукты питания инфляция составила 0,9%, на непродовольственные товары и алкогольные напитки – 0,1%.

Из продовольственных товаров в январе существенно подорожали помидоры – на 19%, свежие огурцы – 15%, белокочанная капуста и виноград – 12%.

Снизились цены на апельсины на1-3% на солёную сельдь, сахар, пшено, яйца, кетчуп, бананы.

В группе непродовольственных товаров подорожали сковороды с антипригарным покрытием – на 3%, юбки женские из полушерстяных и смесовых тканей, ранцы – на 2%.

Практически без изменений остались цены на часы, ковры и ковровые изделия, нитки и проч.

При этом в сфере платных услуг замечена дефляция 0,4%. Дешевле всего стали цены на полёты в самолете – на 11,1% и поездки в поездах дальнего следования – на 9,6%.

Подорожали же услуги гостиниц на 6,1% и отдых в санаторно-оздоровительных местах на 2,6%.