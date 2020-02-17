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Праздник «Масленица» пройдёт в усадьбе Волконских в Иркутске 1 марта

17 февраля 2020

Иркутян приглашают на праздник «Масленница», который начнётся в усадьбе Волконских 1 марта в 13:00, сообщает пресс-служба Иркутского музея декабристов.

Событие начнется с театрализованного представления «Масленица у царя Дадона» по мотивам произведения Пушкина «Сказка о золотом петушке.

Гостей ждут проводы зимы, традиционные масленичные забавы, горячий чай с блинами, катание верхом на лошади.

Желающие смогут испытать себя в шуточных состязаниях: поедании блинов на скорость, перетягивании каната, конкурсе гиревиков «Богатырская сила». Победителей ждут призы.

Кроме того, в течение всего праздника можно будет знакомиться с экспозицией дома-музея Волконских.

Стоимость полного билета – 200 рублей, льготного – 100 рублей. Вход для детей до 3 лет – бесплатно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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