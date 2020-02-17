Власти Иркутской области планируют построить селезащитные сооружения на Байкале за 2-3 года

Власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие 2-3 года построить капитальные селезащитные сооружения на юге Байкала, где существует высокий риск схода селя, в зону которого могут попасть девять населённых пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Теймура Магомедова.

«С учётом рекомендаций, которые нам дал Высокогорный геофизический институт, а также в ходе проведения аварийно-спасательных работ, вызванных паводком 2019 года, были проведены мероприятия по удалению наносов в руслах рек Солзан, Бабха, Харлахта, Малая Осиновка, Большая Осиновка. <…> В целом те работы, которые мы провели, дают нам люфт на два-три года [по защите от селя – прим. ТАСС], не больше. Максимальный срок, в который мы должны провести мероприятия по созданию капитальных сооружений, – это 2-3 года. Поэтому до 15 марта поставлен срок по подготовке техзадания и проведению изыскательских работ, планировки и межевания территории для размещения объектов селезащиты», – приводит агентство слова Магомедова.

По информации издания, в зону схода селя могут попасть 616 домов, в которых проживают более 3,3 тысячи человек, а также федеральная трасса «Байкал», участок железнодорожного полотна и накопительные карты БЦБК.