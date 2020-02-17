В Иркутской области завершено строительство энерготранзита «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут» стоимостью 12,6 млрд рублей

Россети ФСК ЕЭС завершила строительство воздушной линии от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Усть-Кут», входящей в Пеледуйское энергокольцо. Стоимость проекта составила 12,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

В результате повышена надёжность электроснабжения северо-востока Иркутской области, обеспечена способность выдачи дополнительной мощности крупнейшим потребителям региона – объектам Байкало-Амурской магистрали, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан», золотодобывающим предприятиям.

Трасса энерготранзита пересекает 29 рек, шесть ЛЭП, 16 автомагистралей и четыре ветки железной дороги.

Линия состоит из 743 стальных решетчатых опор, защищенных от коррозии методом горячего оцинкования. Смонтированы два грозозащитных троса общей длиной около 600 километров. Для предотвращения повышенной вибрации проводов установлены многочастотные гасители.

Воздушная линия 220 кВ «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут» построена в габаритах 500 кВ, что позволяет в дальнейшем перевести её на более высокий класс напряжения и повысить пропускную способность.

В настоящее время по новой ЛЭП обеспечена выдача мощности Усть-Илимской ГЭС на подстанцию 500 кВ «Усть-Кут», введенную в работу в декабре 2019 года. Это ключевой центр питания Пеледуйского энергокольца – новой инфраструктурной системы, влияющей на надежность энергосистем Иркутской области, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальского края. Общая протяженность энергокольца составляет 3,3 тысячи километров.

Строительство подстанции 500 кВ «Усть-Кут» с заходами линий электропередачи предусмотрено Комплексным планом план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанным в соответствии с указом президента России.