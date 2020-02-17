Конькобежец из Иркутска стал абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020»

В семнадцатой «Зимниада» приняли участие около 50 спортсменов из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Австрии и Чехии, сообщают в городской администрации.