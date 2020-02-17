Конькобежец из Иркутска стал абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020»

В семнадцатой «Зимниада» приняли участие около 50 спортсменов из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Австрии и Чехии, сообщают в городской администрации.
Участники гонки за три дня преодолели 205 км по льду Байкала.
Победителем соревнований среди мужчин-конькобежцев стал Артем Кухаренко из Иркутска. Его результат – 8 часов 23 минуты 39 секунд. Второе место занял Яков Френклах из Москвы. Спортсмен пробежал дистанцию за 8 часов 24 минуты 12 секунд. Тройку лучших замкнул Дмитрий Юшин из Иркутска (9 часов 2 минуты 24 секунды).
В аналогичном виде среди женщин победу одержала москвичка Анастасия Афанасьева, которая провела гонку за 10 часов 51 минуту 34 секунды. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялась Екатерина Меньшова из Москвы (12 часов 9 минут 50 секунд). Третьей стала Хелена Махуас, представлявшая Чехию. Результат конькобежки – 17 часов 51 минута 3 секунды.
Лучшим среди мужчин-велосипедистов стал австриец Максимилиан Цимник. Вторым пересек финишную черту Дмитрий Кузьменко. Третье время показал Юрий Воронов. Оба представляли Москву.
Первое место среди женщин-велосипедисток заняла Екатерина Лукашева из Иркутска. Серебро выиграла москвичка Мария Пантелеева. Третьей финишировала Юлия Тамужа из Москвы.
В командном зачете среди велосипедистов лучшими стали «Незабудки» (Никита Широков и Елизавета Головкина). Спортсмены провели гонку за 15 часов 17 минут 14 секунд. Победу в гонке на финских санях одержал иркутянин Лев Кучеров (12 часов 22 минуты 48 секунд).
Абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020» признали конькобежца Артема Кухаренко. Победители и призеры гонки были награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами.