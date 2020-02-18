Рефинансировать ипотеку выгоднее всего в первые пять лет – Владимир Чернышев, банк «Открытие»

Несмотря на снижение ставок по ипотеке и наличие программ рефинансирования, некоторые заемщики продолжают обслуживать дорогие, ранее взятые кредиты. О том, когда снижение ставки поможет сэкономить, а когда будет не столь заметным, рассказал Владимир Чернышев, управляющий региональным офисом банка «Открытие» на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2019 года.

Фото: А.Федоров

Дорогую ипотеку рефинансировали не все

Доля рефинансирования в ипотечных портфелях банков снижается. Заемщики ждут дальнейшего снижения ставок.

– По России мы видим замедление не только в плане выдачи, но и в плане рефинансирования кредитов. Некоторые заемщики продолжают обслуживать дорогие кредиты, полученные ранее под 12% годовых, хотя сейчас можно рефинансировать их по ставке порядка 8% годовых и снизить сумму ежемесячного платежа на ипотеку на треть.

Заемщики ждут снижения ставок

Некоторые заемщики не торопятся рефинансировать ипотеку, ожидая дальнейшего снижения ставок. Но есть и такие, кто опасается дополнительных расходов.

– Мы считаем, что рефинансирование в 2020 году продолжится в умеренном темпе. Доля рефинансирования составит от 4 до 10% в общем объеме выдачи. Это будет связано с новой волной снижения ставок. Некоторые заемщики не обращаются за рефинансированием ранее полученной ипотеки, опасаясь дополнительных расходов. В банке «Открытие» дополнительные затраты на рефинансирование не предусмотрены. Исключение составляют случаи, когда заемщик пытается получить под залог квартиры сумму, значительно превышающую среднюю стоимость недвижимости в данном районе. Тогда банк может предложить провести оценку недвижимости за счет заемщика. Чаще ситуация иная – если программа рассчитает, что данному заемщику можно выдать сумму, например, полтора миллиона вместо миллиона двухсот тысяч рублей, сотрудники банка предложат воспользоваться этой возможностью.

Экономия в конце срока не особенно заметна

Рефинансирование ипотеки позволяет экономить на ежемесячных платежах, но наиболее выгодно будет сделать это в начале гашения.

– Если заемщик оформил ипотеку на 15 лет, то первые 5 лет он будет гасить в основном проценты. Рефинансирование в этот период времени может дать существенную экономию. Если же заемщик выплачивает ипотеку дольше пяти лет, то большая часть ежемесячного платежа идет на погашение основного долга по кредиту. В этом случае снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет не особо чувствительным. Ожидаемый эффект от рефинансирования можно оценить непосредственно в банке. Зачем что-то додумывать? Достаточно взять свой график погашения, прийти и попросить, чтобы вам сделали расчет. Сотрудники банка сделают это бесплатно.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.