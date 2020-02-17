Иркутская область поднялась в рейтинге регионов РФ по уровню жизни на 5 позиций

Первые места в региональном рейтинге за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкает список - Карачаево-Черкесия и Тува, сообщают в своем исследование РИА Новости.

Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100).

У Иркутской области таких баллов оказалось чуть больше 39-ти. По итогам 2019 года Прибайкалье оказалось на 63 месте из 85 возможных и улучшило свой результат, поднявшись за год на 5 строчек вверх.

Состав замыкающей рейтинг десятки тоже практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в текущем рейтинге составило 46,38 и практически не изменилось со средним значением в предыдущем рейтинге (46,37).

Сводный рейтинговый балл вырос у 51 региона и снизился у 34. При этом у большинства регионов изменения балла были незначительными. У 77 регионов он изменился менее чем на два пункта, а у 48 из них – менее чем на один пункт. Таким образом, показатели, характеризующие качество жизни, в большинстве регионов существенно не изменились.

Распределение регионов в рейтинге также не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. Более чем на пять мест изменились позиции только 11 регионов, из которых у четырех позиции улучшились, а у семи – ухудшились.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.