До миллиона опять не дотянули. В Иркутской области в 2019 году введено 977,3 тыс. кв м жилья

В 2019 году в Иркутской области региональное министерство строительства планировало ввести в строй 1 миллион квадратных метров жилья. По итогам года было введено 977,3 тыс. кв м жилья. Это оказалось на 1% меньше, чем в 2018, когда было построено 987,5 тыс. кв м.

Из сданных в эксплуатацию в 2019 году квадратных метров жилья больше половины (60%) - 586,1 тыс. кв м, по данным Иркутскстата, построены населением. Эта цифра также меньше, чем в 2018 году – тогда было построено 588,3 тыс. кв м. В 2017-м население построило 323,3 тыс. кв м жилья.

Президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат отмечает, что строительная отрасль региона уже несколько лет не может преодолеть планку в 1 млн кв м жилья. «В последние годы в регионе увлеклись индивидуальным жилищным строительством, но оно не решит жилищную проблему. К тому же цифры по ИЖС в отчётах нельзя назвать корректными, потому что в них включают даже дачные домики, которые поставлены на кадастровый учёт. Государство должно больше внимания уделять строителям, которые занимаются возведением многоквартирных домов и поддерживать их», – комментирует Юрий Шкуропат.