Новости

До миллиона опять не дотянули. В Иркутской области в 2019 году введено 977,3 тыс. кв м жилья

18 февраля 2020

В 2019 году в Иркутской области региональное министерство строительства планировало ввести в строй 1 миллион квадратных метров жилья. По итогам года было введено 977,3 тыс. кв м жилья. Это оказалось на 1% меньше, чем в 2018, когда было построено 987,5  тыс. кв м.

Из сданных в эксплуатацию в 2019 году квадратных метров жилья больше половины (60%) - 586,1 тыс. кв м, по данным Иркутскстата, построены  населением. Эта цифра также меньше, чем в 2018 году – тогда было построено 588,3 тыс. кв м. В 2017-м население построило 323,3 тыс. кв м жилья.

Читайте также:

Что будет с ипотекой в 2020 году
18 февраля 2020
10 проектов жилищного строительства в Иркутске возводят по эскроу счетам
18 февраля 2020

Президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат отмечает, что строительная отрасль региона уже несколько лет не может преодолеть планку в 1 млн кв м жилья. «В последние годы в регионе увлеклись индивидуальным  жилищным строительством, но оно не решит жилищную проблему. К тому же цифры по ИЖС в отчётах нельзя назвать корректными, потому что в них включают даже дачные домики, которые поставлены на кадастровый учёт. Государство должно больше внимания уделять строителям, которые занимаются возведением многоквартирных домов и поддерживать их», – комментирует Юрий Шкуропат.

<p>Юрий Шкуропат, президент Союза строителей Иркутской области.</p>

Юрий Шкуропат, президент Союза строителей Иркутской области.

 


<p>Юрий Шкуропат, президент Союза строителей Иркутской области.</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Недвижимость Иркутска в цифрах":
Все материалы сюжета (5)


Реклама на сайте

Банк "Открытие" в Иркутске. Итоги 2019 года и планы на 2020 год
Рефинансировать ипотеку выгоднее всего в первые пять лет – Владимир Чернышев, банк «Открытие»
«2019 был годом глобальных ремонтов и переездов» – Владимир Чернышев о развитии сети банка «Открытия»
Объем средств «Private Banking Открытие» в Иркутской области увеличился до 3,8 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании