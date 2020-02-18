ДДУ-2019: Резкий рост сделок с новостройками в Иркутской области связан с изменениями законодательства

По итогам 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 10364 договора участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 22% больше, чем в 2018 (8462 ДДУ) и более чем в полтора раза больше, чем в «провальном» 2017.

Примечательно, что из всего количества заключенных в 2019 году ДДУ, 405 – 4% оформлены уже по «новым правилам» – с применением счетов эскроу.

«Количество зарегистрированных договоров долевого участия уменьшалось с 2015 года и достигло своего минимума в 2017-м. Однако, с чем связано падение интереса граждан к долевому строительству в этот период, сказать сложно. Если говорить о росте количества ДДУ в 2019 году, то, по статистике регионального Управления Росреестра, большое количество договоров зарегистрировано в первой половине года. Причем, с января по март количество зарегистрированных ДДУ значительно превысило показатели аналогичного периода 2018 года. Можно предположить, что такой ажиотаж возник на фоне изменений законодательства, ведь с 1 июля застройщиков обязали переходить на эскроу-счета. Если взять данные за последние месяцы прошлого года, то какого-то повышенного спроса на ДДУ не прослеживается», - прокомментировала ситуацию начальник отдела регистрации недвижимости № 2 Управления Росреестра по Иркутской области Эльвира Демидович.