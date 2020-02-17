Упрдор Прибайкалья начал заготовку материалов к строительному сезону 2020 года

К строительному сезону дорожникам необходимо подготовить более 600 тысяч кубометров скального грунта и щебня. На асфальтобетонных заводах подрядные организации произведут 250 тысяч тонн горячих смесей, сообщают в ведомстве.

Важно отметить, что все технические базы и АБЗ расположены рядом с местами производства работ: в Братском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Тайшетском, Нижнеудинском, Черемховском и Ангарском районах региона.

В 2020 году в Прибайкалье ремонт, капитальный ремонт, устройство слоёв износа и поверхностную обработку дорожного полотна выполнят на 28 объектах федеральных автодорог А-331, Р-255 и Р-258. Таким образом к нормативному состоянию будут приведены более 200 километров.