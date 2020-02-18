10 проектов жилищного строительства в Иркутске возводят по эскроу счетам

По данным информационной системы наш.дом.рф на 03.02.2020, в Иркутской области с привлечением средств дольщиков строится 688 тыс. кв м жилья. Объекты возводят 36 застройщиков по 46 разрешениям на строительство.

10 застройщиков работают на десяти проектах с использованием счетов эскроу - это 147 тыс. кв м жилья. Из них девять проектов финансирует Сбербанк (133 тыс. кв м), один проект – ВТБ (14 тыс. кв м).

Еще 541 тыс. кв.м. (36 проектов от 26 застройщиков) достраиваются по старым правилам.

Генеральный директор ООО «Гранд-Строй» Екатерина Прядко, предполагает, что в ближайшее время на иркутском рынке можно ждать дефицита жилья. «Все мы видим, как сократилось предложение на рынке жилья в Иркутске. Людей меньше не стало, люди не перестали жениться, разводиться, обзаводиться детьми, потребности у них сохранились. А предложение… Если раньше на рынок Иркутской области выводилось по несколько новых проектов в квартал, то сейчас застройщики очень осторожничают, новых проектов практически нет. А предложений, которые были бы еще и комфортными, продуманными, – и того меньше, - комментирует Екатерина Прядко. – Жилье – это такой продукт, который нельзя создать в короткий период, у него есть свой производственный цикл, который в среднем составляет три года – от момента идеи до момента ввода. А проектов сейчас очень мало, даже если какие-то идеи возникнут в следующем году, то реализация будет только через три года».

Напомним, что в 2019 году администрация Иркутска выдала всего восемь разрешений на строительство многоквартирных домов.