Кредитное здоровье российских граждан вернулось к уровню 2014 года

Согласно совместному исследованию Fico и НБКИ, в 4 квартале 2019 года Индекс кредитного здоровья вырос сразу на 4 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 96 пунктов. Таким образом, показатель кредитного здоровья граждан РФ вернулся на уровень конца 2014 года.

При этом важно отметить, что показатель Индекса в 4 квартале 2019 года соответствовал снижению доли «плохих» заемщиков (bad rate) в стране на 1,71 процентного пункта - с 14,96% (в 3 кв. 2019 года) до 13,25%.

В 4 квартале 2019 года «улучшение» кредитного здоровья было зафиксировано абсолютно во всех федеральных округах (ФО) РФ. При этом самый значительный рост показателя был отмечен в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном ФО - на 4 пункта.

В свою очередь, в Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном ФО рост Индекса составил 3 пункта. Меньше всего Индекс вырос в Северо-Кавказском ФО - на 2 пункта.

По состоянию на 1 января 2020 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 100 пунктов. Следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный ФО (по 98 пп.). Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня: Уральский и Южный (по 95 пп.), Дальневосточный и Северо-Кавказский (по 92 пп.), а также Сибирский (89 пп.) округа.