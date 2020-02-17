Новосибирские ученые нашли способ сжигания отходов нефти без вреда для экологии

Группа ученых из Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ во главе с Игорем Ануфриевым, победителем программы «Энергия молодости»-2014 ассоциации «Глобальная энергия», разработали экологичный способ сжигания отходов нефти. Аналогов у новой технологии в мире нет.

Разработанное горелочное устройство позволяет сжигать отходы нефтепродуктов в струе перегретого водяного пара без использования внешних устройств и источников энергии. Это приводит к газификации углеродосодержащих продуктов термического разложения жидкого топлива, повышению эффективности реакции и более полному выгоранию углерода.

Технология подходит для переработки отработанных автомобильных масел, смазочных жидкостей, нефтяных шламов, некондиционного и печного топлива, мазута и сырой нефти. Устройство позволяет не только повысить степень выгорания топлива углерода, но и обеспечить низкие показатели выбросов оксидов азота и оксида углерода, которые вредны для здоровья человека. Новая разработка подходит для применения в малой энергетике, а также для отопления помещений.

По словам одного из создателей нового горелочного устройства, доктора технических наук, старшего научного сотрудника Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, доцента кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Игоря Ануфриева, грант ассоциации «Глобальная энергия», выделенный в 2014 году на разработку способа интенсификации и экологических характеристик горения жидких углеводородов, лег в основу научных исследований разработки.

В декабре 2019 года Игорь Ануфриев защитил докторскую диссертацию по соответствующей теме. Научным руководителем диссертанта стал лауреат премии «Глобальная энергия»-2018, академик РАН Сергей Алексеенко, который отмечает: «Новое устройство соответствует самым жестким экологическим нормативам, например европейскому стандарту EN 267: по оксиду углерода в продуктах сгорания - до 50 мг/кВт ч; по оксидам азота – менее 90 мг/кВт ч. По сравнению со способом сжигания в воздухе технология паровой газификации позволяет на 30% снизить производство оксидов азота при высокой полноте сгорания топлива».