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Минфину Иркутской области исполнилось 100 лет

17 февраля 2020

С этой датой сотрудников и ветеранов минфина поздравил исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев, сообщают в городской администрации. 

– В нашем регионе сосредоточены серьёзные финансовые ресурсы. А управление деньгами требует глубоких специальных знаний. Бюджетный процесс – это не просто сухие отчёты. Важно видеть за цифрами проблемы и перспективы экономики. За строкой бюджета – нужды людей. Вы умело взаимодействуете с финансистами всех уровней бюджетной системы. Открытость и прозрачность действий регионального минфина отмечены на высшем уровне, – обратился Игорь Кобзев к участникам торжественного собрания, которое проходило в Иркутском Музыкальном театре им. Н.М. Загурского. 

Указом врио Губернатора исполняющей обязанности министра Наталии Бояриновой присвоено почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области». Также Игорь Кобзев вручил восьмерым сотрудникам областного минфина Почетные грамоты и Благодарности главы региона. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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