SberCloud предоставит правительству Оренбургской области мощности суперкомпьютера «Кристофари»

Облачная платформа Группы Сбербанк —компания SberCloud — предоставит правительству Оренбургской области комплексные облачные услуги.

Меморандум о сотрудничестве подписали председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко, генеральный директор SberCloud Евгений Колбин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Стороны планируют совместно развивать технологии искусственного интеллекта на базе мощностей суперкомпьютера «Кристофари» и уникального аппаратно-программного комплекса AI Cloud, доступного пользователям из облака SberCloud.

Согласно документу, стороны будут использовать суперкомпьютер для изучения студентами и учеными оренбургских вузов и научных институтов технологии машинного обучения AI-моделей.

Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud:

«Подписанный меморандум важен не только для сторон-участниц, но и для российского рынка облаков в целом, поскольку он символизирует собой новый этап в продвижении облачных технологий в стране. То, что Оренбургская область заключила соглашение со SberCloud, означает, что правительство области хорошо понимает все преимущества использования современных облачных решений и других передовых информационных технологий и подает наглядный пример коммерческим организациям Оренбургской области и другим регионам».

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области:

«С подписанием соглашения Оренбургская область получает доступ к современным решениям. Они позволят нашим вузам и колледжам на новом уровне работать с большими данными и искусственным интеллектом. Это будет способствовать подготовке кадров для цифровой экономики, в которых нуждается регион. Мы получим консалтинговую поддержку от профессиональных участников отрасли и возможность использования инфраструктуры для цифровой трансформации».

Также в рамках заключенного соглашения SberCloud предоставит правительству Оренбургской области облачный центр обработки данных — передовую облачную ИТ-инфраструктуру, использование которой увеличит эффективность работы государственных предприятий и организаций, сократит затраты на содержание ИТ-систем области и ускорит цифровую трансформацию всего региона.

SberCloud и Сбербанк представили свой самый производительный российский суперкомпьютер «Кристофари» в ноябре 2019 года на международной конференции AI Journey в Москве, а его ресурсы стали доступны пользователям облачного сервиса SberCloud с 12 декабря 2019 года. AI Cloud стал первым продуктом компании SberCloud, основанным на многолетних разработках Сбербанка в области искусственного интеллекта.