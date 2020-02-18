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Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка

18 февраля 2020

Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотечным заявкам. Теперь для клиентов, получающих зарплату на карту банка, процесс занимает всего 5 минут. В среднем же для одобрения заявки банку требуется 4 часа.

Сегодня 45% клиентов Сбербанка получают решение по ипотеке в течение 30 минут, 95% — в течение 24 часов. Это стало возможным благодаря цифровизации процессов и переходу к онлайн-оформлению ипотеки на сервисе банка «ДомКлик».

Оформить ипотечный кредит можно без предоставления документов при использовании системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и технологии «Сбербанк ID» — единого стандарта идентификации и аутентификации в экосистеме банка. Электронная заявка на ипотеку сформируется автоматически, клиенту останется только проверить свои данные и подтвердить их отправку в банк.

В Москве каждый второй ипотечный кредит Сбербанка оформляется онлайн через «ДомКлик», в России — каждый четвертый.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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