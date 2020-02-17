«Спасибо» и Беру подарили клиенту сто тысяч бонусов

Крупнейшая программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и маркетплейс Беру, входящий в экосистему Сбербанка, подвели итоги новогодней акции «Спасибо! Подарков хватит на всех!». Главный приз получил житель Салехарда.

Покупая на Беру в период с 10 декабря 2019 года по 20 января 2020 года, клиенты программы лояльности Сбербанка автоматически становились участниками акции, по условиям которой им начислялись дополнительные бонусы в многократном размере:

50 бонусов за каждую 50-ю покупку;

501 бонус за каждую 501-ю покупку;

5001 бонус за каждую 5001-ю покупку.

Также, согласно условиям акции, клиенту, совершившему самый дорогостоящий заказ, будет начислено 100 тысяч бонусов СПАСИБО. В этот раз главный приз достался жителю Салехарда, который купил на Беру на сумму 215 тысяч рублей.

Для оплаты покупок на маркетплейсе, участники программы лояльности Сбербанка активно использовали бонусы. В среднем при оплате заказов пользователи Беру списывали около 1400 бонусов СПАСИБО, при этом рекорд по числу списанных бонусов установил пользователь, который потратил на один заказ на маркетплейсе 44 тысячи бонусов.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мы проводим новогоднюю акцию уже много лет подряд, и она неизменно пользуется популярностью среди участников программы лояльности. Мы рады, что в этом году к нам присоединился ещё один партнёр экосистемы Сбербанка — маркетплейс Беру. Участники охотно откликнулись на предложения партнёра, а акция показала отличные результаты».

Всего в акции приняли участие 4328 человек из 77 регионов России. Наиболее активно совершали покупки жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.